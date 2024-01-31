ركلات الترجيح تبتسم لإيران وتقصي سوريا من بطولة آسيا

شفق نيوز/ ودع منتخب سوريا، اليوم الأربعاء، بطولة آسيا بعد خسارته أمام منتخب إيران بفارق ركلات الترجيح بنتيجة 5-3، ضمن منافسات الدور ثمن النهائي لبطولة كأس آسيا لكرة القدم، المقامة حاليا في قطر.

وجرت المباراة على ملعب استاد عبد الله بن خليفة عند الساعة السابعة من مساء اليوم الأربعاء.

وانتهى الشوط الاول بتقدم منتخب إيران بهدف دون مقابل، جاء من ركلة جزاء في الدقيقة 34 عن طريق مهدي طارمي.

وفي الشوط الثاني سجلت سوريا هدف التعديل من ركلة جزاء نفذها بنجاح عمر خريبين في الدقيقة 64.

وفي الدقيقة 90+1 طرد حكم اللقاء، اللاعب الايراني مهدي طارمي لتراكم البطاقات ليكمل ايران المبارة بعشرة لاعبين ، لينتهي الوقت الاصلي بالتعادل بهدف واحد لكلا الفريقين، لتذهب المباراة للشوطين الاضافيين التي انتهت بنفس النتيجة وتعبر المباراة لركلات الترجيح وتحقق ايران الفوز بنتيجة 5-3.

وسيلاقي منتخب ايران نظيره الياباني الذي فاز على البحرين بدور الثمانية يوم 3 شباط المقبل على استاد ملعب المدينة التعليمية في الدوحة.