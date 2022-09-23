ركلات الترجيح تبتسم لمنتخب عُمان ويحقق الفوز في اول مباراة له في البطولة الرباعية

شفق نيوز/ تمكن المنتخب العماني يوم الجمعة، من تحقيق الفوز على نظيره العراقي في افتتاح بطولة الأردن الدولية الودية بركلات الترجيح بنتيجة ( 4-3 ).

ويلاقي منتخب عمان الفائز من مباراة الاردن وسوريا في الساعة التاسعة من مساء اليوم بينما سيلاقي منتخب العراق الخاسر من المباراة.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي من دون أهداف واستمر التعادل في الشوط الثاني حتى الدقيقة 82 ليسجل منتخب عمان اولا في مرمى جلال حسن عن طريق عمر المالكي ، وبعد ثلاث دقائق على مرور هدف عمان سجل ايمن حسين من رأسية هدف التعديل لمنتخب العراق لينتهي اللقاء بالتعادل الايجابي 1-1 وتذهب المباراة لركلات الترجيح لعدم وجود تمديد حسب اتفاق مسبق لمنظمي البطولة لتحسم لصالح منتخب عمان.

وجرت المباراة منتخب العراق ونظيره العُماني على ملعب الملك عبد الله الثاني بالقويسمة اليوم الجمعة في الساعة السادسة بتوقيت بغداد ضمن افتتاح بطولة الأردن الدولية الودية.