ركبي النساء العراقي يشارك في بطولتين عربية وآسيوية

شفق نيوز/ اعلن الاتحاد العراقي للركبي، يوم الثلاثاء، عن مشاركة المنتخب النسوي في بطولتين عربية وآسيوية، خلال العام الحالي مطلع العام المقبل.

وقال عضو الاتحاد، ومشرف المنتخب العراقي النسوي، حسين عمار، لوكالة شفق نيوز، إن "البطولة الأولى التي سيشارك بها المنتخب هي بطولة آسيا في شهر تشرين الاول المقبل بالعاصمة القطرية الدوحة، والثانية بطولة العرب المقررة في المملكة العربية السعودية مطلع العام المقبل".

وأشار إلى أن "المنتخب باشر تدريباته على ملعب جامعة بغداد في كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة بالجادرية استعداداً للبطولتين المقبلتين".

وأضاف عمار "الجهاز الفني وضع منهاجه التدريبي بالاتفاق مع اتحاد اللعبة وبدأ التدريبات بشكل يومي تحت إشراف مباشر من قبل مدرب المنتخبات الوطنية الإيراني حميد رضا".

وبين أن "هدف الاتحاد تطوير اللعبة وزيادة عدد اللاعبات من العنصر النسوي خلال المرحلة المقبلة، حيث سيزداد عدد الفرق واللاعبات الجدد ليتم تطوير مستوياتهن وبناء جيل جديد لرفد المنتخبات الوطنية".