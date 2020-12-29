رقم غير مسبوق.. 18 إصابة بكورونا بالدوري الانجليزي خلال أسبوع

شفق نيوز/ قالت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز، يوم الثلاثاء، إنها سجلت 18 حالة إيجابية لفيروس كوفيد-19، وهو أعلى رقم خلال أسبوع هذا الموسم في آخر جولة للفحوص.

وخضع 1479 من اللاعبين وأعضاء الأطقم للفحوص بين يومي 21 و27 ديسمبر كانون الأول الجاري.

ومنذ انطلاق الموسم الجديد ظهرت 131 حالة إيجابية في المسابقة، خلال 17 جولة لفحوص كورونا.

ولم تكشف الرابطة عن أسماء المصابين أو أنديتهم، لكنها أشارت إلى أنهم عزلوا أنفسهم لمدة عشرة أيام.

وسجل مانشستر سيتي العديد من الإصابات بالفيروس داخل تشكيلته، أمس الاثنين، بعد أيام من الإعلان عن إيجابية فحص المهاجم غابرييل جيسوس والمدافع كايل ووكر، ما دفع الرابطة لتأجيل مباراته ضد إيفرتون.

وأُغلق مقر تدريبات سيتي ضمن إجراءات وقائية، وتحوم شكوك حول مباراته المقبلة ضد تشيلسي يوم الأحد. وقال فرانك لامبارد مدرب تشيلسي إن المباراة لن تقام إذا لم تكن الظروف آمنة للفريقين.

ومباراة سيتي وإيفرتون هي ثاني مباراة تتأجل في الدوري الممتاز بسبب الفيروس، بعد مواجهة نيوكاسل يونايتد ضد أستون فيلا في وقت سابق هذا الشهر.

وقال آرسنال إن مدافعه البرازيلي غابرييل أصيب بالفيروس، مما يحرمه من اللعب في مباراتين مقبلتين.

وسجلت بريطانيا أكثر من 2.3 مليون إصابة بكوفيد-19 وأكثر من 71 ألف حالة وفاة، وأغلقت دول حدودها مع بريطانيا الأسبوع الماضي؛ خوفا من الانتشار السريع للفيروس المستجد.