رقم تاريخي لديشامب مع الديوك

شفق نيوز- متابعة

صنع ديديه ديشامب، مدرب المنتخب الفرنسي، التاريخ، بإنجاز فريد من نوعه في نهائيات كأس العالم، وذلك بعدد الانتصارات التي يحققها فريق في الأدوار الإقصائية للمونديال.

وتمكن المنتخب الفرنسي، بقيادة ديشامب، من بلوغ ربع نهائي المونديال، بعد فوزه 1-0 على باراجواي، فجر اليوم الأحد.

وذكرت شبكة "سكواكا" للإحصائيات، أن ديشامب أصبح أول مدرب في تاريخ كأس العالم، يحقق 10 انتصارات في الأدوار الإقصائية.

واستعرضت الشبكة، فوز الديوك مع ديشامب، أمام نيجيريا في ثمن نهائي كأس العالم 2014، وأمام الأرجنتين وأوروجواي وبلجيكا وكرواتيا في الأدوار الإقصائية لمونديال 2018، وأمام بولندا وإنجلترا والمغرب في كأس العالم 2022، وأمام السويد وباراجواي في نسخة 2026.

ونوهت "سكواكا" أن ديشامب يحتاج إلى تحقيق 3 انتصارات أخرى فقط ليُتوج بلقب جديد في كأس العالم.