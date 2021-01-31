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أرقام تاريخية مذهلة لمحمد صلاح في ليلة وست هام

Category: ريـاضة

Date: 2021-01-31T19:07:13+0000
أرقام تاريخية مذهلة لمحمد صلاح في ليلة وست هام

شفق نيوز/ سجل المصري محمد صلاح، نجم ليفربول، ثنائية لفريقه في شباك وست هام، اليوم الأحد، ضمن مباريات الجولة رقم 21 للدوري الإنجليزي الممتاز.

وبات وست هام الضحية المفضلة لصلاح في البريميرليج وفي مسيرته عمومًا، بعد أن أصبحت شباكه الأكثر تلقيًا للأهداف من قبل الفرعون المصري.

وبحسب شبكة "سكواكا" للإحصائيات، فإن صلاح سجل في شباك وست هام 9 أهداف، منذ انتقاله للعب في البريميرليج.

وأشارت إلى أن صلاح بات خامس لاعب أفريقي يصل إلى حاجز 90 هدفًا في البريميرليج، بعد الرباعي ديدييه دروجبا (104)، أديبايور (97)، ياكوبو (95) وماني (91 هدفًا).

أما شبكة "سكاي سبورتس"، فقد أشارت إلى أن صلاح هو أكثر لاعبي ليفربول تسجيلًا للأهداف في شباك وست هام على الإطلاق، ويليه ستيفين جيرارد ومايكل أوين، برصيد 7 أهداف.

كما أقرت شبكة "أوبتا" للإحصائيات، بأن صلاح سجل 20 هدفًا أو أكثر في الموسم، خلال 4 مواسم متتالية مع ليفربول، ليصبح أول لاعب يحقق هذا الرقم منذ إيان راش، الذي سجل 20 هدفًا أو أكثر خلال موسم واحد في 6 مواسم متتالية، في الفترة من 1981، وحتى 1987.

وزادت، أن صلاح طوال 21 مباراة بالبريميرليج بدأ فيها في غياب ساديو ماني، ساهم في 29 هدفًا، حيث سجل 20، وصنع 9.

وأصبح في رصيد صلاح الآن 15 هدفًا في صدارة هدافي الدوري الإنجليزي، ليتساوى مع البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم يوفنتوس، في ترتيب هدافي الدوريات الخمس الكبرى، بعد روبرت ليفاندوفسكي (24 هدفًا)، وأندري سيلفا (16 هدفًا).

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