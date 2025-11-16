رفع يافطات ترحب بالمنتخب الإماراتي في البصرة (صور)

شفق نيوز- البصرة

رفعت بلدية البصرة، بالتعاون مع الاتحاد العراقي لكرة القدم – فرع البصرة - والجهات المعنية، لافتات ترحيب ضخمة بوفد المنتخب الإماراتي وجمهوره، وذلك على امتداد الطريق المؤدي من المطار وصولًا إلى ملعب البصرة الدولي (جذع النخلة)، قبل اللقاء المرتقب بين المنتخبين الثلاثاء المقبل ضمن الملحق النهائي لتصفيات كأس العالم 2026.

وحملت اللافتات عبارات ترحيبية أبرزها: "العراق يرحب بالإمارات.. شكرًا لموقفكم المشرف.. نورتوا الدنيا بوجودكم"، مع وضع علمي البلدين في أعلى اليافطات.

وقال رئيس الاتحاد الفرعي لكرة القدم في البصرة، بدر ناصر، لوكالة شفق نيوز، إن الجهات المحلية أنهت تجهيز مكان إقامة الوفد الإماراتي إضافة إلى تأمين مواقع مخصصة لجمهوره القادم، مؤكدًا اكتمال كافة الاستعدادات الأمنية والتنظيمية قبل المباراة.

وأضاف ناصر أن الكوادر الهندسية والفنية تواصل عملها على مدار الساعة لضمان جاهزية الملعب بالكامل، بما في ذلك تهيئة مقاعد الجمهور الإماراتي، مشيرًا إلى أن الجهود تبذل لإظهار الملعب بأفضل صورة خلال المباراة التي تحظى باهتمام جماهيري واسع.

وكان رئيس حكومة تصريف الأعمال محمد شياع السوداني، قد وجه الجهات المختصة بتسهيل دخول المشجعين الإماراتيين إلى العراق وحسن استقبالهم، بما يعكس عمق العلاقات بين البلدين وأهمية الحدث الرياضي.

ومن المتوقع أن تشهد البصرة حضورًا جماهيريًا كبيرًا للمباراة التي تُعد واحدة من أهم مواجهات التصفيات الآسيوية المؤهلة لمونديال 2026.