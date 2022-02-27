رفع الحظر الكروي عن الملاعب العراقية

شفق نيوز / أعلن رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم، وزير الشباب والرياضة، عدنان درجال، يوم الأحد، صدور قرار من الاتحادين الدولي والآسيوي، رفع الحظر عن الملاعب العراقية.

وأوضح درجال، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "التواصل مع الاتحاد الدولي مدعوماً من قبل الآسيوي أتى بثماره، وتكللت المساعي بعودةِ المباريات الدولية إلى بغداد".

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم، قد أعلن في وقت سابق من اليوم، موافقته الرسمية على إقامةِ مباراة المنتخب العراقي لكرة القدم، أمام نظيره الإماراتي، في ملعب المدينةِ الدولي بالعاصمة بغداد، وهي مباراةٌ تقام ضمن التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم.

وقال درجال، إن "موافقة (فيفا) جاءت بعد الجهودِ التي بذلت من قبل الاتحاد ووزارة الشباب والرياضة والتحركات الإيجابية والنجاح الباهر في تنظيم المباريات الدولية التي أقيمت ببغداد.

وأشارَ إلى أن "العراق بأتم الجاهزية لاحتضان الأشقاء الاماراتيين في بغداد"، مردفاً بالقول "نتطلعُ إلى أن تكون هذه المباراة بادرة خير للكرةِ العراقية، وأن تظهر المباراة بأبهى صورة من النواحي التنظيمية".

من جانبه، هنأ رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، برفع الحظر عن الملاعب العراقية، مؤكدا استعداد بغداد وجميع المدن لـ"استقبال الأشقاء والأصدقاء".