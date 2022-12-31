رفض وردود عراقية غاضبة بعد تغيير كأس الخليج إلى "خليجي زين 25"

شفق نيوز/ جوبه قرار تغيير مسمى كأس الخليج إلى "خليجي زين 25"، والتي ستنطلق في السادس من الشهر المقبل بردود فعل غاضبة في الشارع العراقي.

يأتي ذلك بعد أن اتفق اتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم مع مجموعة "زين"– الشركة الرائدة في مجال الاتصالات المتنقلة في الشرق الأوسط وأفريقيا – على رعاية بطولة كأس الخليج العربي لكرة القدم في دورتها الخامسة والعشرين – خليجي 25 ، ليتغير بموجب هذه الرعاية مسمى البطولة ليصبح خليجي زين 25.

ويقول الصحفي جعفر العلوجي، لوكالة شفق نيوز، تعليقاً على الاتفاق، "ألا تستحق البصرة التي قدمت التضحيات، وكرمت بخيراتها وطيبتها ان تكون البطولة باسمها".

واضاف، "نستغرب لماذا يباع اسمها (البصرة) بمليون دولار رغم ان الحكومة خصصت اكثر من من 50 مليار دينار للبطولة".

واستطرد قائلاً، "لانقبل بطمس هوية العراق والبصرة تحديداً فيما يخص البطولة ، مقابل حفنة أموال وأنها ستبقى باسم البصرة مهما حاولوا تغيير هويتها بتسميتهم غير المنطقية" وفق رأيه.

وردّ الخبير بالشأن الكروي كاظم العبادي على القرار قائلاً، "اعلموا أن عين الشمس لا تحجب بغربال ، وان حجتكم القوية، وموقفكم المشرف يا أهل العراق والبصرة يشهد له الغريب قبل القريب" بحسب تعبيره.

واضاف، "دعوهم يقولون ما يحلوا لهم ، فإن خليجي 25 قد حسمت تسميته منذ ان اعتمدت ، خليجي 25 عراقي بصراوي، فخليجي البصرة سيكون الأغلى لما يحمل من قيم وطنية ومعنوية". وختم مازلنا نقول للضيوف البصرة ديرتكم..البصرة فخر العراق والعرب ، وخليجي 25 بصراوي ولانعرف ولا نقبل بغيره".

في حين قال المشجع البصري المعروف ابو عمار الداقوتي إن "قرار الاتحاد الخليجي لكرة القدم بتغير اسم بطولة "خليجي البصرة 25" الى اسم "خليجي زين" وهي شركة اتصالات خليجية ، مرفوض تماماً".

واضاف، "يجب التحرك رسميا وشعبيا لرفض هذا القرار المشبوه بكل الطرق"، مبيناً ان "إزالة اسم ( البصرة ) و( العراق ) من اسم البطولة مرفوض .. مرفوض .. مهما كانت الاسباب والمبررات".

واتفق اتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم مع مجموعة “زين” – الشركة الرائدة في مجال الاتصالات المتنقلة في الشرق الأوسط وأفريقيا – على رعاية بطولة كأس الخليج العربي لكرة القدم في دورتها الخامسة والعشرين – خليجي 25 ، ليتغير بموجب هذه الرعاية مسمى البطولة ليصبح خليجي زين 25 .

ويسعى اتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم من هذه الرعاية الى "تنظيم نسخة استثنائية من بطولات كأس الخليج".