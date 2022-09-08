رفض عرضا من الدوري التايلندي.. علي فائز حائر بين الاحتراف و"الطلبة"

شفق نيوز/ أكد مدرب فريق الطلبة ثائر احمد يوم الخميس، أن إدارة النادي فاتحت اللاعب علي فائز لضمه للطلبة بعد انتهاء عقده مع القادسية الكويتي.

وقال أحمد لوكالة شفق نيوز؛ ان الادارة تجري مباحثات مكثفة مع اللاعب علي فائز لكنه يفكر بالاحتراف وينتظر عروضاً تأتيه من أندية دول اخرى.

وبين انه وصل الى قناعة لتمثيل الطلبة في الموسم المقبل في حال عدم قناعته بالعروض التي تقدم له.

واشار الى انه ناقش رئيس النادي علي حميد بشأن ضم مدافع المنتخب علي فائز للانيق كونه لاعب جيد ويفيد الفريق من وجهة نظري كمدرب لتعزيز خط الدفاع الذي بحاجة الى لاعب خبرة.

وختم مدرب نادي الطلبة حديثه بالقول "ننتظر الايام المقبلة في حال عدم تعاقد علي فائز مع اي نادي خارجي فإنه سيكون ضمن صفوف نادي الطلبة للموسم المقبل".

وكان لاعب المنتخب العراقي ونادي القادسية الكويتي علي فائز تلقى عرضا من نادي تايلندي لكنه رفض العرض لعدم القناعة.