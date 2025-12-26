رفضت تفريغ اللاعبين.. الأندية العراقية تضع الأولمبي بـ"مأزق"

شفق نيوز- بغداد

كشف مصدر مطلع، يوم الجمعة، أن أغلبية أندية دوري النجوم، رفضت تفريغ لاعبيها للالتحاق بصفوف المنتخب الأولمبي.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز: "لقد بررت الاندية موقفها بالحاجة الماسة الى خدمات لاعبيها الاساسيين، خاصة في ظل ضغط مباريات الدوري المحلي وتزاحم الاستحقاقات وكثافة جدول المنافسات، الامر الذي يجعل التفريط في اللاعبين خلال هذه المرحلة أمراً صعباً".

وأفاد مراسل الوكالة، بأن، هذا الرفض يضع اتحاد الكرة والجهاز الفني للمنتخب الاولمبي امام تحديات كبيرة، تتعلق ببرنامج الاعداد والتحضير للاستحقاقات المقبلة، في وقت يتطلب فيه المنتخب استقراراً فنياً واكتمال الصفوف لضمان افضل جاهزية ممكنة.

ومن المتوقع ان تشهد الايام المقبلة محاولات لايجاد حلول توافقية توازن بين متطلبات الأندية واحتياجات المنتخبات الوطنية، بحسب المراسل.

ويستعد المنتخب الأولمبي العراقي للمشاركة في نهائيات كأس آسيا تحت 23 عاماً 2026 في المجموعة الرابعة إلى جانب منتخبات أستراليا وتايلاند والصين.