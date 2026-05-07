رفاق رونالدو يقتنصون الصدارة بفوز مثير على الشباب في دوري روشن

شفق نيوز- متابعة

حقق فريق النصر السعودي، يوم الخميس، فوزاً ساحقاً على ضيفه الشباب بنتيجة 4-2، في المباراة التي أُقيمت على ملعب إدارة بيت الشباب بمكة المكرمة، ضمن الجولة 33 من دوري روشن.

وسجل البرتغالي جواو فيليكس هدفين مبكرين للنصر في الدقيقتين 3 و10، ليمنح فريقه الأفضلية منذ البداية، في حين رد يانيك كاراسكو بهدف للشباب عند الدقيقة 30، ليعيد الأمل للضيوف قبل نهاية الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني، عزز كريستيانو رونالدو تقدم النصر بتسجيله الهدف الثالث عند الدقيقة 75، قبل أن يقلص علي البليهي الفارق للشباب بهدف ثانٍ في الدقيقة 80.

وفي الوقت بدل الضائع، عاد جواو فيليكس للتألق مسجلاً الهدف الرابع لفريقه وهاتريك شخصي له عند الدقيقة 90+8.

وبهذا الفوز ارتقى النصر إلى صدارة ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 82 نقطة، بينما تجمد رصيد الشباب عند 32 نقطة في المركز الثالث عشر.