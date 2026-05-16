رفاق رونالدو يسقطون أمام جامبا أوساكا ويخسرون لقب دوري أبطال آسيا 2

شفق نيوز- الرياض

فشل نادي النصر السعودي في التتويج بلقب دوري أبطال آسيا 2، بعدما خسر أمام جامبا أوساكا بنتيجة 1-0، في المباراة النهائية التي جمعتهما مساء السبت على ملعب الأول بارك في العاصمة السعودية الرياض.

وجاء هدف اللقاء الوحيد عن طريق المهاجم السويدي دينيز هوميت في الدقيقة 29، ليقود الفريق الياباني إلى حصد اللقب القاري، بينما أخفق النصر في استغلال الفرص التي سنحت له خلال مجريات المباراة من أجل تعديل النتيجة والعودة إلى أجواء اللقاء.