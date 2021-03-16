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رغم نفي الشرطة حادثة الاعتداء.. الديوانية يتقدم بشكوى رسمية لردع "الشرذمة"

Category: ريـاضة

Date: 2021-03-16T08:51:10+0000
رغم نفي الشرطة حادثة الاعتداء.. الديوانية يتقدم بشكوى رسمية لردع "الشرذمة"

شفق نيوز / استنكر نادي الديوانية، يوم الثلاثاء، الاعتداء الذي تعرض له الفريق من قبل جماهير نادي الشرطة وعناصر حمايته، فيما تقدم بشكوى رسمية إلى "أصحاب الشأن" لردع من وصفهم بـ"الشرذمة".

وحسم فريق نادي الشرطة لكرة القدم، أمس الاثنين، اللقاء الناري لصالحه أمام فريق نادي الديوانية ضمن منافسات الجولة 24 لدوري الكرة الممتاز، وذلك بعد تغلبه بنتيجة كبيرة قوامها 5-0.

وشدد نادي الديوانية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، على ضرورة "اشاعة الروح الرياضية والاخلاق الرياضية، وضرورة الحفاظ على نسيج التواصل بين الجماهير".

واستنكر ما وصفه بـ"الاعتداء الغاشم الذي تعرض له فريق الديوانية، من قبل جماهير نادي الشرطة وعناصر حماية إدارة الشرطة، والتصرفات المخزية والمعيبة من لاعبي المنتخب الوطني الذين يلعبون في صفوف الشرطة، تجاه نادي الديوانية وجماهيرها"، مؤكدا أن "كل شيء موثق وأمام انظار الجميع".

وأعلن النادي، بحسب البيان، تقدمه بشكوى رسمية إلى "أصحاب الشأن"، معربا عن أمله في "ردع هكذا تصرفات مخزية وتسيء للرياضة العراقية، وإنزال اقصى العقوبات بحق هولاء الشراذمة".

وتنفي إدارة نادي الشرطة هذه الأحداث جملة وتفصيلا، واصفة حديث الديوانية ورئيسه حسين العنكوشي، بـ"التجني بأحداثٍ لم تكن وليدةَ الصلةِ على أرض الواقع".

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