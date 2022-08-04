رغم "فشل" مفاوضات ضمه مجدداً.. الزوراء "فخور" بتمسك الصفاقسي التونسي بلاعبه السابق

شفق نيوز/ أعلنت ادارة نادي الزوراء، اليوم الخميس، فشل مفاوضاتها مع نادي الصفاقسي التونسي لضم اللاعب العراقي حسين علي لفريق الزوراء مجدداً، فيما أبدت "فخرها" بهذا التمسك التونسي باللاعب.

وقال عبد الكريم عبد الرزاق عضو إدارة نادي الزوراء، مشرف فريق الكرة لوكالة شفق نيوز إن "المفاوضات مع ادارة نادي الصفاقسي التونسي فشلت بإعادة لاعب المنتخب الوطني ونادي الزوراء سابقاً حسين علي للنادي رغم محاولاتنا لإعادته لعش النوارس مجدداً".

وأضاف عبد الرزاق أن "النادي التونسي حسم أمره بشأن اللاعب حسين علي، ويجده عنصراً مؤثراً بالفريق وبحاجة لخدماته مع الفريق الكروي للموسم المقبل".

وأوضح مشرف فريق الزوراء أن "الادارة لا تستطيع الضغط على النادي الصفاقسي بهذا الجانب ولا على اللاعب كونه قد وقع عقد يمتد لثلاث مواسم وقد أكمل منها موسماً واحداً"، لافتاً إلى أن "ادارتنا تمنت للاعب التألق مع النادي التونسي"

ورأى عبد الرزاق تمسك الفريق التونسي باللاعب حسين علي "مدعاة فخر للاعب انجبته الكرة العراقية عبر بوابة نادي الزوراء".

يذكر أن مدرب الزوراء قرر أن يباشر بتدريبات فريق الزوراء منتصف الشهر الجاري استعدادا للدوري العراقي الممتاز للموسم 2022-2023.