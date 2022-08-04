سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

رغم "فشل" مفاوضات ضمه مجدداً.. الزوراء "فخور" بتمسك الصفاقسي التونسي بلاعبه السابق

Category: ريـاضة

Date: 2022-08-04T17:17:39+0000
رغم "فشل" مفاوضات ضمه مجدداً.. الزوراء "فخور" بتمسك الصفاقسي التونسي بلاعبه السابق

شفق نيوز/ أعلنت ادارة نادي الزوراء، اليوم الخميس، فشل مفاوضاتها مع نادي الصفاقسي التونسي لضم اللاعب العراقي حسين علي لفريق الزوراء مجدداً، فيما أبدت "فخرها" بهذا التمسك التونسي باللاعب.

وقال عبد الكريم عبد الرزاق عضو إدارة نادي الزوراء، مشرف فريق الكرة لوكالة شفق نيوز إن "المفاوضات مع ادارة نادي الصفاقسي التونسي فشلت بإعادة لاعب المنتخب الوطني ونادي الزوراء سابقاً حسين علي للنادي رغم محاولاتنا لإعادته لعش النوارس مجدداً".

وأضاف عبد الرزاق أن "النادي التونسي حسم أمره بشأن اللاعب حسين علي، ويجده عنصراً مؤثراً بالفريق وبحاجة لخدماته مع الفريق الكروي للموسم المقبل".

وأوضح مشرف فريق الزوراء أن "الادارة لا تستطيع الضغط على النادي الصفاقسي بهذا الجانب ولا على اللاعب كونه قد وقع عقد يمتد لثلاث مواسم وقد أكمل منها موسماً واحداً"، لافتاً إلى أن "ادارتنا تمنت للاعب التألق مع النادي التونسي"

ورأى عبد الرزاق تمسك الفريق التونسي باللاعب حسين علي "مدعاة فخر للاعب انجبته الكرة العراقية عبر بوابة نادي الزوراء".

يذكر أن مدرب الزوراء قرر أن يباشر بتدريبات فريق الزوراء منتصف الشهر الجاري استعدادا للدوري العراقي الممتاز للموسم 2022-2023.

related

الزوراء يضم لبنانيا وجزائريا الى صفوف النوارس

Date: 2022-02-03 09:38:36
الزوراء يضم لبنانيا وجزائريا الى صفوف النوارس

إدارة الزوراء: متنفذون في وزارة النقل يحاربون النادي ونفكر بالانفصال

Date: 2021-04-29 12:30:00
إدارة الزوراء: متنفذون في وزارة النقل يحاربون النادي ونفكر بالانفصال

فريق نفط ميسان: رفعنا شعار الفوز على الزوراء في اللقاء المرتقب

Date: 2021-10-27 19:02:10
فريق نفط ميسان: رفعنا شعار الفوز على الزوراء في اللقاء المرتقب

كورونا يغادر الزوراء و"حسين علي" ينضم الى التدريبات

Date: 2020-11-12 13:20:27
كورونا يغادر الزوراء و"حسين علي" ينضم الى التدريبات

ديربي بغداد.. تأهل الزوراء الى دور نصف نهائي كأس العراق على حساب القوة الجوية

Date: 2022-06-13 19:00:43
ديربي بغداد.. تأهل الزوراء الى دور نصف نهائي كأس العراق على حساب القوة الجوية

باسم قاسم يفتح النار على إدارة الزوراء: مراوغة ومبتزة وعلى وزير النقل التدخل

Date: 2021-09-29 09:14:27
باسم قاسم يفتح النار على إدارة الزوراء: مراوغة ومبتزة وعلى وزير النقل التدخل

"لم نهتف لصدّام".. جمهور زاخو يكشف تفاصيل ما جرى في موقعة الزوراء

Date: 2021-12-13 08:58:20
"لم نهتف لصدّام".. جمهور زاخو يكشف تفاصيل ما جرى في موقعة الزوراء

الإصابة تحرم الزوراء والمنتخب الوطني من مشاركة عبد الزهرة وعطوان

Date: 2021-01-06 19:41:18
الإصابة تحرم الزوراء والمنتخب الوطني من مشاركة عبد الزهرة وعطوان