رغم فارق 19 نقطة.. القوة الجوية: نسعى للحصول على اللقب وكرة القدم أم المفاجآت

شفق نيوز/ ذكر احمد خضير مشرف فريق القوة الجوية لكرة القدم يوم الاثنين، أن الحظ لم يحالف فريقه في المرحلة الاولى.

وفيما أشار إلى أن ادارة الفريق لم تكن تتوقع النتائج غير الملبية، لفت إلى أن النادي استنزف الكثير من النقاط، لكن الفريق، مبينا أن الفريق سيظهر بشكل مختلف بالمرحلة الثانية ويعود للمنافسة.

وقال أحمد خضير لوكالة شفق نيوز؛ إن "المرحلة الثانية ستختلف، سيما بعد أن تعاقدنا مع لاعبين محترفين على مستوى عالٍ حسب رغبة المدرب السابق راضي شنيشل وقناعة المدرب الحالي حكيم شاكر ومع لاعبين محليين، فضلا عن امتلاكنا لاعبين على مستوى عال يمثلون المنتخبات الوطنية حالياً".

وأضاف: "سنتنافس على اللقب رغم فارق 19 نقطة مع المتصدر فكرة القدم أم المفاجآت أو ربما نحصل على المركز الثاني على أقل تقدير"، لافتاً إلى أن "ثلاث بطولات مهمة أمامنا هي الدوري الممتاز وكأس العراق ودوري ابطال اسيا، وسيعود الفريق الى المنافسة في المرحلة الثانية".

واشار الى ان "النادي تعاقد مع المدرب حكيم شاكر وهو اسم كبير وجاء ليكمل ما بدأ به المدرب المتألق راضي شنيشل وسنعمل جميعا لكي يظهر الفريق على مستوى عالٍ ويقدم كرة تليق باسم النادي لإسعاد الجمهور الجوي الذي نعتذر له بسبب النتائج السلبية التي خرج بها الفريق ببعض المباريات في المرحلة الاولى".

ووعد خضير أن "يظهر فريق القوة الجوية بشكل يختلف في المرحلة الثانية ونحصد النقاط التي تعيدنا للمنافسة"، مؤكداً ان "الادارة داعمة للفريق بشكل كبير وسلمت الدفعة المالية الأولى من المستحقات للاعبين وهذا سيحفزهم لتقديم كل مالديهم في المرحلة الثانية من منافسات الدوري الممتاز".

ويحتل فريق نادي القوة الجوية بعد انتهاء المرحلة الأولى المركز الخامس برصيد 34 نقطة.

يشار الى ان القوة الجوية حصد في الموسم الماضي لقبي الدوري الممتاز وكأس العراق.