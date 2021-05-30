رغم ضعف الإمكانيات.. ديالى يتطلع لبلوغ دوري الكرة الممتاز

شفق نيوز/ اقر نادي ديالى الكروي الذي يخوض منافسات الدرجة الاولى، يوم الأحد، بصعوبة بلوغ الدوري الممتاز بسبب ضعف الإمكانيات الفنية والمادية مقارنة بالأندية المنافسة.

وقال رئيس اتحاد ديالى الفرعي لكرة القدم خلف جلال لوكالة شفق نيوز، إن "وجودنا في منافسات دوري الدرجة الاولى يعد انجازا لما يواجهه النادي من مصاعب مالية وفنية كثيرة مقارنة بالاندية المنافسة التي استقطبت محترفين ولاعبين سوبر وابرزها الصناعة والرمادي وسامراء".

واستدرك، أن "الدوري ما زال في بدايته ونسعى جاهدين لتحقيق نتائج تليق بسمعة النادي الكروية وتطلعات جماهيره الرياضية رغم صعوبة استقطاب المحترفين لعدم القدرة على دفع عقودهم المالية متابعا حديثه "هدفنا البقاء بدوري الدرجة الاولى في ظل الامكانيات الحالية".

ويخوض نادي ديالى منافسات دوري الدرجة الاولى الكروي المقرر اختتامها في الثامن من تموز القادم ضمن المجموعة الثانية الى جانب فرق سامراء والصناعة والرمادي والبيشمركة والناصرية واكد وبابل وميسان والاتفاق والصليخ ودهوك والبحري.