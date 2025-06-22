رغم ضعف الإعداد.. سيدات العراق يطمحن لفوز صعب بتصفيات كأس آسيا

شفق نيوز/ يستعد منتخب العراق للسيدات، للمشاركة في تصفياتِ كأس آسيا لكرة القدم التي تستضيفها مدينةُ شيانغ ماي التايلاندية، وسط تفاؤل بامكانية تحقيق الانتصارات، رغم ضعف الإعداد الفني والبدني.

وتنطلق تصفيات المجموعة الثالثة غداً الاثنين بمُشاركةِ خمسة منتخباتٍ، هي: العراق وتيمور الشرقية ومنغوليا والهند، إضافةً إلى تايلاند، وتختتم في الخامس من الشهر المُقبل.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، أنه "وفقاً للمؤتمرِ الصحفيّ الذي أقيمَ بحُضورِ المُديرِ الإداريّ لمنتخب سيداتِ العراق طارق علي يوسف، ومسؤول التجهيزات جعفر الصادق علي، فقد تمّ استعراضُ أهم النقاط الخاصّة بمواعيد المبارياتِ، وجدول التدريبات، والأطقم الخاصة بكل منتخبٍ، إذ سيرتدي منتخب العراق للسيدات الطقمَ الأبيضَ زياً أساسياً، والطقمَ الأخضر زياً احتياطياً، وحارس المرمى بالطقم الأصفر".

وعلى صعيد ذي صلة، أقيم، اليوم الأحد المؤتمرُ الصحفيُّ لمدربي منتخباتِ المجموعة الثانية من تصفياتِ كأس آسيا للسيداتِ التي تنطلقُ غداً في مدينةِ شيانغ ماي التايلاندية.

وحضر المؤتمر، الذي أقيمَ في المركز الإعلاميّ بملعب Anniversary of Chiang Mai Stadium، مدربُ منتخب العراق للسيدات، عبد الوهاب أبو الهيل، إلى جانب مدربي منتخبات تيمور الشرقية وتايلاند والهند ومنغوليا.

وقال عبد الوهاب أبو الهيل في المؤتمر الصحفي الذي حضرته وكالة شفق نيوز، إن "استعداداتنا للتصفياتِ كانت متأخرةً، وحاولنا قدر الإمكان رفعَ حالةِ اللياقة البدنيّة للاعبات كونهن لم يلعبن في منافساتٍ رسميةٍ منذ بطولةِ غرب آسيا في السعودية شهر شباط/ فبراير من العام الماضي".

وأضاف ابو الهيل، انه "منذ الثلث الأول من شهر أيار/ مايو الماضي بدأنا إعدادَ المنتخب عبر إجراءِ اختباراتٍ لاختيارِ العناصر الجيدة، لأننا نعاني من عدم إقامةِ منافسات دوري رسميّ للسيدات، وهو ما زادَ من صعوباتِ التدريبات، كما أن لدينا معلوماتٌ عن منتخباتِ المجموعة، ومستعدون للظهور بشكلٍ جيدٍ".

واوضح انه "كل ما نحتاج إليه هو التوفيق فقط، رغم التأخيرِ الذي حدثَ في وصولنا إلى تايلاند بسبب إجراءاتِ السفر، و وصولنا إلى الكويت براً من بغداد، وكذلك السفر جواً إلى تايلاند، ووصلنا لمدينةِ شيانغ ماي قبلَ يومٍ من انطلاق التصفيات".

وكان وفدُ منتخبنا الوطنيّ للسيدات قد وصلَ فجر اليوم الأحد إلى مدينةِ شيانغ ماي بعدَ رحلةٍ توزعت بين الطريقِ البريّ بين العاصمةِ بغداد والعاصمة الكويتية الكويت، ثُم تغيرَ سيرُ الرحلة جواً من الكويت وصولاً إلى العاصمةِ التايلاندية بانكوك، ثُم في رحلةٍ جويةٍ أخرى إلى مدينةِ شيانغ ماي التي تستضيفُ التصفيات.

ويخوض المنتخب الوطنيُّ العراقي للسيدات مساء يوم غدٍ الاثنين أولى مبارياته ضمن تصفياتِ كأس آسيا التي تستضيفها تايلاند بدايةً من يوم غدٍ حتى الخامس من شهر تموز/ يوليو المقبل، فيما يتأهل بطلُ المجموعة إلى النهائياتِ التي تقام فـي أستراليا العام المُقبل.