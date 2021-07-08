رغم إصابة 14 لاعبا بكورونا.. التطبيعية ترفض تأجيل لقاء الطلبة والجوية

شفق نيوز/ كشف باسم عباس نائب رئيس الهيئة المؤقتة لنادي الطلبة، يوم الخميس، عن إصابة 14 لاعبا في صفوف فريق الطلبة لكرة القدم، مشيرا إلى رفض التطبيعية تأجيل مباراة الفريق المقررة غداً أمام القوة الجوية.

وقال عباس لوكالة شفق نيوز ان "الهيئة المؤقتة للنادي طالبت من التطبيعية تأجيل لقاء يوم غد امام القوة الجوية"، مردفا بأن "التطبيعية رفضت التاجيل وسط استغراب النادي".

واوضح أن "حياة اللاعب اهم من المباراة، وقرار رفض التطبيعية غريب لاسيما وان 14 لاعبا مصابون وفق الفحوصات والبقية من الملامسين".

ولفت الى ان "تسعة لاعبين فقط موجودين في الفريق بامكانهم اللعب وهم ملامسون وربما مصابين".

واشار عباس الى "اننا في حيرة من امرنا، ماذا نفعل فاللاعبون مصابون وربما اذا لعبوا سنفقد البعض، فاللاعب بحاجة الى اوكسجين ومن الصعب اللعب"، مؤكدا ان "ذلك قتل نفس بصورة غير مباشر، ونحن غير مسؤولين والتطبيعية تتحمل اي شيء يحدث".

وقال إن "كان هنالك شكوك في فحوصاتنا، فادعوا التطبيعية ان تجلب كادرا صحيا لفحصهم للتاكد".