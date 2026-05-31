رغم شح التمويل.. العراق ينقذ كأس آسيا للقوس والسهم

أكد رئيس الاتحاد العراقي للقوس والسهم، سعد المشهداني، يوم الأحد، أن بطولة كأس آسيا المؤهلة إلى أولمبياد لوس أنجلوس ستقام في مدينة السليمانية للفترة من 24 إلى 30 تشرين الأول/أكتوبر المقبل، رغم التحديات المالية الصعبة التي واجهت تنظيمها.

وقال المشهداني، لشفق نيوز، إن البطولة كانت مهددة بعدم الإقامة في العراق بسبب العجز في تأمين التمويل اللازم، رغم المناشدات المتكررة وطرق جميع الأبواب المعنية، إلا أن تلك المحاولات لم تثمر عن نتائج إيجابية.

وأضاف: "لم نيأس، وتمكنا من إيجاد حلول تضمن إقامة البطولة في العراق وإنجاحها"، موضحاً أن "الحل تمثل بعدم توجيه الدعوات إلى اتحادات الدول ذات الإمكانات المالية المحدودة، والاكتفاء بدعوة الدول القادرة على تحمل نفقات مشاركتها وإقامتها على نفقتها الخاصة".

وأشار المشهداني، إلى أن الاتحاد العراقي سيبدأ اعتباراً من اليوم بإرسال الدعوات إلى الاتحادات الآسيوية لتأكيد المشاركة، على أن يكون الموعد النهائي لاستلام الموافقات في نهاية شهر أيلول/سبتمبر المقبل، مبيناً أن عملية التسجيل ستكون عبر نظام إلكتروني مرتبط بالاتحاد الدولي للعبة.

ولفت إلى أن الاتحاد العراقي سدد الرسوم المقررة للاتحاد الدولي من أجل اعتماد البطولة ضمن بطولات التصنيف الدولي، موضحاً أن البطولة ستقام للرجال والنساء، ولفئتي الشباب والمتقدمين، وبفعاليتي القوس المحدب والقوس المركب.