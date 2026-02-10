رغم خسارته أمام القادسية الكويتي.. زاخو يبلغ نصف نهائي كأس الخليج للأندية

شفق نيوز- الكويت

تأهل فريق زاخو العراقي إلى نصف نهائي دوري أبطال كأس الخليج للأندية، مساء اليوم الثلاثاء، على الرغم من خسارته أمام مضيفه نادي القادسية الكويتي ضمن منافسات الجولة الخامسة من البطولة.

وجرت المباراة على ملعب محمد الحمد في الكويت عند الساعة الثامنة من مساء اليوم الثلاثاء، وانتهت لصالح نادي القادسية بنتيجة 1-0.

وانتهى الشوط الأول بتقدم القادسية بهدف دون مقابل لزاخو العراقي، لتبقى النتيجة على حالها دون تغيير في الشوط الثاني حتى إطلاق الحكم صافرته معلنا عن انتهاء اللقاء.

ويلعب زاخو في المجموعة "A" برفقة العين الإماراتي، والقادسية الكويتي، وسترة البحريني.

ورغم الخسارة احتل زاخو المركز الأول في مجموعته بعشر نقاط في حين احتل القادسية المركز الثالث 7 نقاط.