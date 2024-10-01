رغم خسارته.. سيدات الزوراء لكرة الصالات يتوجن بلقب الدوري الممتاز

شفق نيوز/ فاز فريق الزوراء لكرة الصالات للسيدات، يوم الثلاثاء، بلقب الدوري الممتاز للموسم 2024 في آخر مبارياته.

واختتم الدوري اليوم بمباراة فريقي الزوراء ونفط ميسان في قاعة نادي الجيش الرياضي المغلقة بالعاصمة بغداد، وانتهت بنتيجة 0-2 لصالح سيدات نفط ميسان، وسجلت الهدفين اللاعبة روان وليد خالد.

وعلى الرغم من خسارة الزوراء أمام نفط ميسان بهدفين نظيفين، لكن سيدات الزوراء توجنَّ بلقب الدوري بفارق الأهداف، حيث حلّ الفريق بالمركز الأول برصيد 15 نقطة و70 هدفاً، يليه نفط ميسان ثانياَ بنفس الرصيد لكنه سجل 68 هدفاً، وحل ألتون كوبري ثالثاً الذي جمع 15 نقطة أيضا وسجل 50 هدفاً.