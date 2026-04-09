رغم تأهل "أسود الرافدين".. الصافرة العراقية تغيب عن مونديال 2026

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم، يوم الخميس، قائمة الحكام المعينين لقيادة مباريات كأس العالم 2026 المقررة انطلاقها في 11 حزيران/ يونيو المقبل في الولايات المتحدة الأميركية وكندا والمكسيك، فيما خلت القائمة من حكام العراق، بينما شملت مساعداً إسبانياً واحداً فقط رغم مشاركة منتخبيهما في المونديال.

وتضمنت قائمة الحكام من قارة آسيا كلاً من خالد الطريس من السعودية، وعبد الرحمن الجاسم من قطر، وعلي رضا فغاني من أستراليا، وما نينغ من الصين، ويوسوكي أراكي من اليابان، وأدهم مخادمة من الأردن، وعمر آل علي من الإمارات، وايلغيز تانتاشيف من أوزبكستان.

أما من قارة إفريقيا فشملت أمين عمر من مصر، وجلال جيد من المغرب، ومصطفى غربال من الجزائر، وتوم أبونجيل من جنوب إفريقيا، وعمر أرتان من الصومال، ودحان بيدا من موريتانيا، وبيير أتشو من الغابون.

ومن قارة أميركا الشمالية والوسطى والكاريبي تم اختيار إيفان بارتون من السلفادور، وسيزار راموس من المكسيك، وإسماعيل الفتح وتوري بانسو من الولايات المتحدة، وسعيد مارتينيز من هندوراس، وكاتيا غارسيا من المكسيك، وخوان غابرييل كالديرون من كوستاريكا، ودرو فيشر من كندا، وأوشان نايشن من جامايكا.

بينما ضمت قارة أميركا الجنوبية رافائيل كلاوس ورامون أباتي وويلتون سامبايو من البرازيل، وفاكوندو تيلو وداريو هيريرا ويائيل فالكون بيريز من الأرجنتين، وخيسوس فالينزويلا من فنزويلا، وخوان غابرييل بينيتيز من باراغواي، وغوستافو تيجيرا من أوروغواي، وأندريس روخاس من كولومبيا، وكيفين أورتيغا من بيرو، وكريستيان غاراي من تشيلي.

أما قارة أوروبا فاختير منها إسبن إسكاس من النرويج، وإشتفان كوفاتش من رومانيا، وفرانسوا ليكسيه وكليمان توربان من فرنسا، وداني ماكيلي من هولندا، وشيمون مارسينياك من بولندا، وماوريتسيو مارياني من إيطاليا، وغلين نايبرغ من السويد، ومايكل أوليفر وأنطوني تايلور من إنكلترا، وجواو بينهيرو من البرتغال، وساندرو شيرير من سويسرا، وسلافكو فينتشيتش من سلوفينيا، وفليكس زواير من ألمانيا، وأخيراً من قارة أوقيانوسيا تم اختيار كامبل كيرك من نيوزيلندا.

وأثار غياب الحكام العراقيين والإسبان استغراب المتابعين بسبب مشاركة منتخبي إسبانيا والعراق في بطولة كأس العالم إذ كان من المفترض أن يكون هناك حكام من البلدين.

ويلعب منتخب العراق "أسود الرافدين" في كأس العالم 2026، ضمن المجموعة التاسعة إلى جانب منتخبات فرنسا والنرويج والسنغال.