رغم تلقيه لقاح فايزر.. مهاجم الشرطة مروان حسين يصاب بفيروس كورونا

شفق نيوز/ أثبتت الفحوصات الطبية إصابة لاعب نادي الشرطة بكرة القدم (مروان حسين) بفيروس كورونا رغم تلقيه الجرعة الاولى من لقاح فايزر في العاشر من الشهر الحالي.

وقالَ اللاعب مروان حسين في تصريح للمكتب الاعلامي للنادي ورد لوكالة شفق نيوز؛ انه "شعر بنحولٍ شديد وأعراضٍ جانبية بعد أخذ الجرعة الأولى من لقاح فايزر الأمريكي بمعية لاعبي المنتخب الوطني، وقد أخذت بالانحسار تدريجيا بعد مرور ثلاثة أيام".

وأضافَ: يوم أمس شعرت بفقداني حاستي الذوق والشم واضطررت لإجراء فحص pcr في أحد المختبرات المعتمدة في العاصمة بغداد للتأكد مما أشعر، مبينا ان النتيجة كانت ايجابية، ما استدعى حجري في المنزل وأخذ العلاجات اللازمة للتعافي.

يشارُ الى ان اللاعب مروان حسين كان قد تعرض الموسم الحالي الى اصابتين خطيرتين على مستوى اليد والوجه استدعيا إجراء عمليتين على وجه السرعة.