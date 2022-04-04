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رغم إبلاغه بوفاة والده.. رياضي عراقي يرفض التخلي عن فريقه في مباراته الأولى آسيوياً

Category: ريـاضة

Date: 2022-04-04T18:43:21+0000
رغم إبلاغه بوفاة والده.. رياضي عراقي يرفض التخلي عن فريقه في مباراته الأولى آسيوياً

شفق نيوز / رفض حارس مرمى المنتخب العراقي لكرةِ الصالات زاهر مهدي، يوم الاثنين، مغادرة بعثة المنتخب الذي يخوض غداً أولى مبارياته الآسيوية والعودة الى العراق بسبب وفاة والده.

وقال الاتحاد العراقي لكرة القدم في بيان ورد لوكالة شفق نيوز؛ إن "حارس مرمى منتخب كرة الصالات قرر البقاءَ مع بعثةِ العراق الموجودة في مدينةِ الفجيرة الإماراتية رغم تلقيه خبر وفاة والده، رافضاً العودة إلى أرض الوطن لأن المنتخبَ تنتظره غداً مباراة أمام نظيره الإماراتي في التصفياتِ الآسيويّة.

واضاف البيان؛ ان رئاسةُ بعثة وفد المنتخب الوطني لكرةِ الصالات والجهاز الفني والإداري والطبي واللاعبون قدموا "تعازيها الحارة وخالص المواساة إلى حارسِ مرمى المنتخب زاهر مهدي لوفاة (والده) فيما ثمنوا كبيرا موقف اللاعب الذي أجّل قبول العزاء بوالده في العراق بسبب ارتباطات المنتخب الاسيوية".

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