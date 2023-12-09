رغم الإنجازات اللامعة .. الأموال  تخطف ابطال  "اشنونا" الرياضي للمعاقين.. صور

شفق نيوز/ يعد نادي "اشنونا" الرياضي للمعاقين في ديالى، منجماً للمواهب الرياضية والإنجازات المحلية والدولية على مر الفترات الماضية رغم الإهمال وانعدام الدعم من قبل الجهات المعنية.

وحقق نادي اشنونا أمس الجمعة، المركز الأول في بطولة العراق لالعاب القوى للمعاقين في بغداد، بعدما حصد 18 وساما بينها 12 ذهبية في مختلف فعاليات العاب القوى بحسب أمين سر النادي اريج حسب الله.

وتروي حسب الله، لوكالة شفق نيوز، مسيرة ناديها الحافلة بالألقاب المحلية والدولية على مر السنوات الماضية واخرها الحصول على فضية ألعاب القوى في البطولة العالمية في الصين بعدما نال العداء ادريس سامي عزيز المركز الثاني في سباق 100 و200 متر.

وتبين حسب الله، ان نادي اشنونا يضم 50 رياضيا بمختلف الفعاليات الا انه يعاني اهمالا مدميا وازليا على مر السنوات الماضية ولم يتسلم اي دعم مالي حكومي منذ عام 2013 وحتى الآن سوى منحة مالية مشروطة عام 2017 بلغت 5 ملايين دينار .

وعلى وقع المشاكل المالية تشير حسب الله الى اغراء اندية بغداد المالية وانعدام الدعم تسبب بخطف مواهب نادي اشنونا بعدما بذل النادي جهودا كبيرا لاعداد الابطال وصقل مواهبهم وتقديمهم للمنافسات المحلية والقارية .

وتوجه حسب الله، نداء استغاثة لانصاف الابطال والمواهب الرياضية، مشيرة إلى أن "جميع المشاركات للنادي تعتمد على المساعدات والتبرعات.

وتابعت، "نحن نرفع اسم المحافظة في مختلف المحافل الرياضية وحققنا انجازات عجزت عنها أندية متخمة بالدعم والأموال في بغداد والمحافظات الاخرى".