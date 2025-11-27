رغم الأزمة المالية..الملاكمة العراقي يحدد مواعيد بطولتي المتقدمين والناشئين

شفق نيوز- بغداد

‏حدد الاتحاد العراقي للملاكمة، يوم الخميس، مواعيد بطولتي المتقدمين والناشئين ضمن منهاج الاتحاد للعام الحالي في كانون الأول/ ديسمبر المقبل.

‏وقال رئيس الاتحاد علي تكليف، لوكالة شفق نيوز، إن "الاتحاد سيقيم بطولتين للأندية العراقية الاولى للمتقدمين والثانية للناشئين شهر كانون الأول/ ديسمبر المقبل".

‏وأضاف أن "البطولة التي تخص فئة المتقدمين ستقام منتصف شهر كانون الأول/ ديسمبر المقبل، بينما تم تحديد نهاية الشهر المقبل موعداً لاقامة بطولة الناشئين".

‏وأشار إلى أن "الاتحاد يعاني من أزمة مالية خانقة حاله حال الاتحادات الأخرى بسبب عدم صرف الميزانية المالية للاتحاد منذ أشهر طويلة"، مبيناً أن "البطولتين المقبلتين مهددتان بالإلغاء، في حال عدم صرف منحة إقامتهما".

وبحسب تكليف، فإن "الجانب المالي أثر بشكل سلبي كبير على مشاركاتنا الدولية، وكان آخرها مشاركتنا في بطولة التضامن الاسلامي الذي خرجنا به بوسام نحاسي يتيم".

وأكمل رئيس الاتحاد بالقول، إن "مشاركتنا في البطولة كانت غير مرضية، وكان بإمكاننا أن نحقق نتائج جيدة في حال الإعداد المثالي من خلال توفر الأموال، لكننا اكتفينا بمنح الاولمبية التي أسهمت بمشاركتنا - مشكورة - في الدورة وعدد من البطولات الأخرى السابقة".