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رغم الهبوط للدرجة الأولى.. باسم قاسم يؤكد بقاءه مع الميناء ويرفض عرض اربيل

Category: ريـاضة

Date: 2022-10-17T15:32:50+0000
رغم الهبوط للدرجة الأولى.. باسم قاسم يؤكد بقاءه مع الميناء ويرفض عرض اربيل

شفق نيوز / أعلنت ادارة نادي الميناء، اليوم الاثنين، بقاء مدرب فريقها الكروي باسم قاسم مع فريق الميناء لهذا الموسم رغم هبوطه لدوري الدرجة الأولى.

وقال حيدر الحمود المنسق الاعلامي للنادي لوكالة شفق نيوز ، إن "المدرب باسم قاسم وعد ادارة وجمهور الميناء انه سيبقى مع الفريق سيما بعد أن أعده بشكل جيد لمنافسات الدوري".

واضاف الحمود ان "قاسم أكد أن اسم نادي الميناء كبير وله تاريخه الطويل حتى وان هبط للدرجة الاولى"، مبينا أنه "سيكمل مشواره مع النادي رافضاً العرض الذي تقدم له من قبل فريق أربيل".

وكان مدرب أربيل السوري نزار محروس، قدم استقالته بشكل رسمي بعد مطالبات الجماهير بإقالته بعد خسارتين على التوالي في الدوري الممتاز.

وعقدت إدارة النادي اجتماعاً لمناقشة الاستقالة، ووافقت على الاستقالة وفسخ العقد والبحث على المدرب البديل.

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