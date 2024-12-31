رغم النقص العددي.. المنتخب البحريني يتغلب على الكويت ويذهب لنهائي خليجي26

شفق نيوز/ تأهل المنتخب البحريني الى المباراة النهائية لبطولة كاس خليجي26 لكرة القدم، مساء اليوم الثلاثاء، بعد فوزه على المنتخب الكويتي في مباراة ‫نصف نهائي البطولة التي تستضيفها الكويت.

وجرت المباراة في ملعب جابر الأحمد الدولي عند الساحة 8:45 من مساء اليوم وانتهت لصالح البحرين بنتيجة 1-0.

و‏انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي من دون أهداف، وفي الشوط الثاني سجل المنتخب البحريني هدفه في الدقيقة 75 عن طريق اللاعب محمد مرهون.

وبهذا الفوز تأهل منتخب البحرين إلى المباراة النهائية للبطولة ليواجه منتخب عمان الذي تأهل اليوم إلى المباراة الختامية على حساب المنتخب السعودي بفوزه عليه بنتيجة 2-1.

وشهد اللقاء طرد لاعب منتخب البحرين مهدي عبد الجبار في الدقيقة 52 من عمر اللقاء ليكمل المباراة بعشرة لاعبين.

وقررت لجنة المسابقات تأجيل نهائي البطولة الخليجية من يوم الجمعة المقبل الموافق 3 كانون الثاني، يناير المقبل، لتقام يوم السبت الموافق الرابع من الشهر نفسه على ملعب جابر الدولي.