رغم الخسارة.. يد العراق إلى الدور الرئيسي لبطولة آسيا

شفق نيوز- الكويت

تمكّن المنتخب العراقي لكرة اليد، يوم الثلاثاء، من التأهل إلى الدور الرئيسي من منافسات البطولة الآسيوية الثانية والعشرين المقامة حالياً في دولة الكويت، على الرغم من خسارته أمام نظيره البحريني.

وخسر منتخب العراق أمام البحرين بنتيجة 18–34، في المباراة التي جرت ضمن منافسات الدور الثالث والأخير من الدور التمهيدي، حيث واجه لاعبو العراق صعوبة في مجاراة لاعبي البحرين الذين فرضوا أفضليتهم خلال مجريات اللقاء، مستفيدين من خبرة منتخبهم الكبيرة في البطولات القارية.

وعلى الرغم من الخسارة، نجح المنتخب العراقي في التأهل إلى الدور الرئيسي من البطولة، مستفيداً من نتائجه في المباريات السابقة ضمن الدور التمهيدي، ليواصل مشواره في المنافسات الآسيوية.

ولعب المنتخب العراقي في المجموعة الثانية إلى جانب منتخبات الأردن والبحرين والصين.

وكان منتخب العراق لكرة اليد قد حقّق فوزه الأول على نظيره الصيني بنتيجة 27-22 في مستهل مشواره بالبطولة، قبل أن يتغلب على المنتخب الأردني في المباراة الثانية بنتيجة 26-21.