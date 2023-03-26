رغم الخسارة من كوريا.. شنيشل "فخور" بلاعبي الأولمبي و"يتحسر" على ضياع الفرص

شفق نيوز/ عبر مدرب المنتخب الاولمبي العراقي راضي شنيشل، يوم الأحد، عن فخره بلاعبي المنتخب الأولمبي رغم الخسارة من نظيره الكوري أمس السبت، في بطولة الدوحة الدولية.

وقال شنيشل لوكالة شفق نيوز، إن "لاعبي المنتخب الأولمبي قدموا مستوى جيداً اقنع كل المتابعين وانا فخور باللاعبين رغم فترة الإعداد البسيطة وعدم الانسجام التام"، مضيفاً "بالرغم من الخسارة أمام كوريا الجنوبية في لقاء أمس إلا أن منتخبنا كان أخطر على المرمى الكوري، ولو تم استغلال الفرص السهلة التي سنحت لكنا متفوقين على كوريا حتماً، لكن هذا هو حال كرة القدم تعطي لمن يستغل الفرص ويسجل".

واشار الى ان "اللاعبين ينبأون بقدوم جيل متميز سيمثل الكرة العراقية في الاستحقاقات الدولية المقبلة خير تمثيل".

وتابع "تمكنا من خلق توليفة جيدة وتمكنا من بناء منتخب قوي خلال ايام بسيطة"، مبينا ان "اللاعبين كانوا متعاونين مع الكادر التدريبي وطبقوا اغلب ما طلب منهم خلال بطولة الدوحة الدولية التي كانت فرصة للتعرف اكثر على مستواهم العام".

وابدى شنيشل رضاه عن اللاعبين المحليين والمحترفين ، مؤكدا ان "اداء الجميع كان مقنعاً ويمتلكون مستويات عالية".

واشار الى ان "المنتخب الأولمبي سيلاقي نظيره العُماني، مساء يوم الثلاثاء المقبل، في ملعب النادي العربي ضمن مباراة تحديد المركزين الخامس والسادس باختتام بطولة الدوحة الدولية".