رغم الخسارة أمام إيران .. منتخب العراق يتأهل للدور المقبل من بطولة اسيا للكرة الطائرة

شفق نيوز/ خسر المنتخب العراقي للكرة الطائرة أمام اصحاب الارض والجمهور منتخب ايران بثلاثة أشواط لشوط واحد في البطولة الآسيوية للكرة الطائرة.

وتقدم المنتخب العراقي في الشوط الأول على صاحب الأرض والجمهور المنتخب الإيراني بنتيجة 25-19.

بينما خسر العراق الشوط الثاني 25-12 لتعدل إيران النتيجة شوط لكل منتخب.

وعاد منتخب العراق ليفقد الشوط الثالث ويخسره بنتيجة 25-15 ليتقدم المنتخب الإيراني بشوطين مقابل شوط للعراق، بينما خسر العراق في الشوط الرابع امام ايران بنتيجة 25-14.

وقال عباس هندي المنسق الاعلامي للاتحاد العراقي في حديث لوكالة شفق نيوز إنه "رغم خسارة منتخبنا الوطني أمام صاحب الأرض والجمهور المنتخب الإيراني بثلاثة أشواط مقابل شوط وحيد، إلا أنه تاهل مع المنتخب الايراني معاً للدور القادم".

وكان المنتخب العراقي للكرة الطائرة حقق أول أنتصاراتهِ في البطولة الآسيوية ويتغلب على منتخب هونغ كونغ بثلاثة أشواط مقابل شوطين بواقع (25-21) (25-16) (14-25) (22-25) (15-12)