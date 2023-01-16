"رغم الخسارة".. الاتحاد القطري يشكر العراق على حسن الضيافة في خليجي 25

شفق نيوز / أبدى الاتحاد القطري لكرة القدم، اليوم الاثنين، شكره لدولة وشعب العراق على كرم الضيافة وحسن استقبال فريقهم في بطولة خليجي 25، بعد انتهاء مباراة نصف النهائي ضد المنتخب العراقي.

وقال الاتحاد القطري في تغريدة على موقع تويتر وتابعتها وكالة شفق نيوز "شكراً لدولة العراق ولشعبها على كرم الضيافة وحسن الاستقبال".

وأضاف الاتحاد القطري "جزيل الشكر لجماهيرنا في قطر على دعمهم المستمر، القادم أفضل بعون الله".

وانتهت مباراة العراق وقطر ضمن نصف نهائي خليجي 25 بفوز المنتخب العراقي بهدفين مقابل هدف واحد.