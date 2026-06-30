رغم الخروج من دور الـ32.. مدرب ألمانيا يرفض الاستقالة

شفق نيوز- متابعة

كشف مدرب منتخب ألمانيا جوليان ناغلسمان تمسكه بمواصلة قيادة "المانشافت"، رافضا فكرة الاستقالة عقب الخروج المفاجئ من كأس العالم 2026 أمام منتخب باراغواي لكرة القدم بركلات الترجيح.

وأكد ناغلسمان، الذي يمتد عقده حتى عام 2028، أنه لا ينوي الرحيل، مشددا على رغبته في الاستمرار مع المنتخب الألماني، وقال: "إذا أراد الاتحاد استمراري فأنا جاهز، وإذا كان لديه قرار آخر فعليه إبلاغي. لست ممن ينسحبون أو يستسلمون".

وعن أسباب الإقصاء، أوضح المدرب الألماني أن فريقه افتقر إلى الفاعلية الهجومية، مضيفا: "استغرقنا وقتا طويلا في نقل الكرة بين الأطراف، وكان بإمكاننا اللعب بشكل مباشر أكثر. بشكل عام افتقدنا للحسم أمام المرمى".

واختتم ناغلسمان تصريحاته بالتأكيد على أن خيبة الخروج المبكر كبيرة، لكنه يرى أن المنتخب يملك مجموعة متوازنة من اللاعبين، وأن الجميع كان في قمة التركيز، دون أي تهاون، رغم انتهاء المشوار عند دور الـ32.

وتجرعت ألمانيا مرارة الإقصاء بركلات الترجيح من كأس العالم للمرة الأولى في تاريخها، بعدما خسرت أمام منتخب باراغواي لكرة القدم بنتيجة 4-3 عقب التعادل 1-1.