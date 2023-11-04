رغم التعادل.. أعمال شغب بين جماهير فريقي زاخو ودهوك استخدمت فيها "السكاكين" (فيديو)

شفق نيوز/ أفاد مصدر طبي في محافظة دهوك بإصابة 33 شخصًا جراء اندلاع اشتباكات بعد انتهاء مباراة كرة القدم بين ناديي دهوك وزاخو في إطار الجولة الثالثة من دوري نجوم العراق.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز؛ أن 11 رجلاً من قوات الشرطة و22 مشجعًا من الفريقين أصيبوا بجروح.

واشار المصدر الى أن مناصري الفريقين استخدموا السكاكين وكراسي الملعب، بالإضافة إلى رمي الحجارة خلال تلك الاشتباكات.

وتعادل فريقاً دهوك وزاخو سلباً من دون أهداف في "دهوك"، في وقت سابق من مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دوري نجوم العراق لكرة القدم، للموسم 2023-2024.

وانطلقت المباراة عند الساعة السابعة مساءً في ملعب دهوك الذي شهد حضوراً جماهيرباً واسعاً وامتلأت مدرجاته بجمهور الفريقين بالكامل.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي واستمرت النتيجة على حالها حتى نهاية المباراة، بين دهوك وجاره زاخو.

وفي غضون ذلك؛ أصدر نادي دهوك بيانا اعرب فيه عن تعرض عدد من جماهيره الى الاعتداء.

وذكر النادي في بيان ورد لوكالة شفق نيوز؛ "تعايش إدارة نادي دهوك مع حادثة اليوم بألم وأسف بالغ، حيث تعرضت مجموعة من جماهيرنا إلى إصابات خطيرة جراء توجيه هجمات بالأسلحة البيضاء، إلى جانب أعمال تخريب وحرق للكراسي في المدرجات، دون وجود أي مبرر قانوني لهذا العنف.

واضاف "نحن الآن في انتظار تقارير الجهات الأمنية والإدارية التي ستقدم تفاصيل دقيقة حول ما حدث، ولقد تم تقديم هذه التقارير مع الأدلة الملموسة إلى الجهات المختصة. نؤكد على أننا لن نساوم على حقوق النادي وجماهيره".

وأشار إلى أنه "على الرغم من أهمية الوقاية من وقوع مثل هذه الأحداث، نؤكد للجميع أن حق النادي وحق جماهيره الذين تعرضوا للإساءة لن يضيع".

ولفت إلى أن "دخول العدد الإضافي من جماهير زاخو عبر البوابة رقم 9 لم يكن بقرار من إدارة نادي دهوك، وإنما كان من اختصاص شرطة إدارة زاخو المستقلة".

وختم البيان "كإدارة نادي دهوك، نتمنى الشفاء العاجل لمشجعينا الأعزاء الذين تعرضوا للإصابات الجسدية والنفسية. نحن ملتزمون بدعم جماهيرنا وبذل كل ما في وسعنا لضمان سلامتهم في المباريات القادمة".