رعد حمودي يحذر من "هزات" تطيح برياضة العراق: لست متمسكا بالمنصب

شفق نيوز/ حذر رعد حمودي المخول بتسيير أعمال اللجنة الأولمبية، من "هزات" تؤدي بـ"هلاك" الرياضة العراقية.

وقال حمودي وهو رئيس الاولمبية العراقية السابق، لوكالة نيوز نيوز، "هدفنا الأساسي هو استقرار الرياضة ونجاحها وابقاء الرياضة العراقية بخير ودون تعريضها لعقوبات دولية".

واضاف "انا غير متمسك بالمنصب كما يتهمني البعض لكن هناك إجراءات لابد من إكمالها كي لاتتعرض الرياضة لهزات مقبلة تؤدي الى هلاك رياضتنا وجعلها بمأزق بعد تعريضها لعقوبات دولية".

وبين ان "من يشكك بمساعينا او يتهمنا بتهم مختلفة فهنالك قضاء ليلجأ له لاظهار الحق واسترداد الحقوق".

وفي وقت سابق، اتهم سرمد عبد الاله عضو الهيئة العامة للجنة الاولمبية العراقية، رعد حمودي رئيس الاولمبية السابق بـ"المماطلة" في تحديد وقت لاجراء الانتخابات بسرعة.

وقال سرمد لوكالة شفق نيوز؛ ان الهدف من المماطلة والتأخير هو لإبعاد رعد حمودي عدد من رؤساء الاتحادات الذين يمنحون الأصوات لسرمد عبد الاله في الانتخابات المقبلة وحسم اصوات جديدة له.

ودعا سرمد إلى عدم وضع الحجج لتأخير الانتخابات واجراؤها باقرب وقت والتعكس على الاولمبية الدولية.

ولفت إلى أنه لا يوجد قرار يمنعه من الترشح للانتخابات المقبلة، مشيرا إلى ان كل ما يثار مجرد كلام الهدف من ورائه احباط من يؤيد سرمد في الانتخابات المقبلة.

وأصدرت محكمة النزاعات الرياضية، حكماً يقضي بتثبيت رعد حمودي رئيساً للجنة الاولمبية العراقية وابطال نتائج الانتخابات التي فاز بها منافسه على المنصب سرمد عبد الإله.