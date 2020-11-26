رعد حمودي لشفق نيوز: سأعود لرئاسة اللجنة الأولمبية العراقية الأحد المقبل

شفق نيوز/ أكد رعد حمودي رئيس اللجنة الاولمبية العراقية، يوم الخميس، انه سيعود إلى منصبه مجدداً الأسبوع المقبل برفقة الكوادر العاملة كافة ضمن اللجنة الاولمبية العراقية في مقر اللجنة.

وقال حمودي لـوكالة شفق نيوز، ان قراره بالعودة يأتي بعد أن أصدر مجلس القضاء الأعلى أمره الولائي بعودته إلى رئاسة اللجنة.

واضاف ان "عودتنا ستكون من اجل خدمة الرياضة العراقية ولإبعاد رياضتنا عن شبح العقوبات والإبعاد".

وشدد على رفض "التكتلات في العمل الرياضي الأولمبي وان الجميع كتلة واحدة وسنعمل لانجاح الرياضة العراقية معاً".

وكان سرمد عبد الاله الرئيس السابق للاتحاد العراقي للسباحة، قد فاز بمنصب رئاسة اللجنة الاولمبية، بانتخابات طعنت بها اللجنة الاولمبية الدولية، وباشر بمهامه يوم الأحد (22 تشرين الثاني 2020)، رئيساً للمكتب التنفيذي للجنة الاولمبية العراقية بمقره في بغداد، بعد أن قام باقتحام المقر.

وسبق للجنة الأولمبية الدولية أن أرسلت رسالة مطولة الى عدنان درجال وزير الشباب والرياضة، والنائب ديار برواري رئيس لجنة الشباب والرياضة في البرلمان العراقي، عزت فيها سبب إلغائها نتائج الانتخابات إلى وجود خروقات في الميثاق الأولمبي في سبع نقاط.