رعد حمودي في عُمان بصفته رئيساً للأولمبية العراقية

شفق نيوز/ وجه المجلس الاولمبي الاسيوي، يوم الثلاثاء، دعوة رسمية إلى "رعد حمودي" لحضور اجتماعاته في عمان بصفته رئيسا للأولمبية الوطنية العراقية.

وقال المكتب الاعلامي للكابتن رعد حمودي في بيان ورد الى وكالة شفق نيوز، إن "حمودي رئيس اللجنة الاولمبية الوطنية العراقية تلقى دعوة رسمية من المجلس الاولمبي الاسيوي لحضور اجتماعه الدوري في سلطنة عمان والذي سيعقد في السادس عشر من الشهر المقبل".

واضاف بيان مكتب حمودي، أنه "من المتوقع أن يناقش في الاجتماع تطورات الوضع الاولمبي العراقي، والدعم الذي سيقدمه المجلس للرياضيين العراقيين الذين سيشاركون في اولمبياد طوكيو"، لافتاً إلى أن "مشاركة حمودي في الاجتماع بصفته رئيساً للجنة الاولمبية العراقية، توضح بشكل قاطع اهمية الاعتراف الدولي لحمودي، وهو المسؤول الوحيد عن سير الاجراءات والنشاطات الاولمبية في العراق".

وأسفرت انتخابات اللجنة الاولمبية العراقية، في (14 من شهر تشرين الثاني)، عن فوز سرمد عبد الاله بمنصب الرئيس، بعد أن تمكن من التغلب على منافسه في الانتخابات الرئيس السابق للجنة رعد حمودي، حيث تفوق عبدالاله بـ19 صوتا فيما حصل حمودي على 16 صوتاً

وجرت الانتخابات في أحد فنادق العاصمة بغداد، وبحضور الهيئة العامة للجنة الاولمبية، حيث تخلل وقائع الانتخابات اتهامات واستبعاد لعدد من المرشحين.