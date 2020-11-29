رعد حمودي في اول ظهور له في الاولمبية بعد الانتخابات

شفق نيوز/ باشر رعد حمودي بعمله كرئيس في اللجنة الاولمبية اليوم الاحد .

وقال رئيس اتحاد السباحة عضو الهيئة العامة للمكتب لتنفيذي خالد كبيان لشفق نيوز ، ان تواجد الكابتن رعد حمودي امر طبيعي ولاسيما بعد القرار الولائي الذي اصدر مؤخرا .

واضاف كبيان ان رعد حمودي مارس مهامه كرئيس بشكل طبيعي وادار الاولمبية اليوم وسيكون هنالك اجتماع قادم لأعضاء المكتب التنفيذي بغية مناقشة جوانب مهمة في العمل الاولمبي وانشطة الاتحادات المركزية .

وتابع ان رياضيي الاتحادات سيعودون لانشطتهم من جديد ولاتوجد اية خطوط حمراء تجاه اي اتحاد .

وكان سرمد عبد الاله الرئيس السابق للاتحاد العراقي للسباحة، قد فاز بمنصب رئاسة اللجنة الاولمبية، بانتخابات طعنت بها اللجنة الاولمبية الدولية، وباشر بمهامه يوم الأحد (22 تشرين الثاني 2020)، رئيساً للمكتب التنفيذي للجنة الاولمبية العراقية بمقره في بغداد، بعد أن قام باقتحام المقر.

وسبق للجنة الأولمبية الدولية أن أرسلت رسالة مطولة الى عدنان درجال وزير الشباب والرياضة، والنائب ديار برواري رئيس لجنة الشباب والرياضة في البرلمان العراقي، عزت فيها سبب إلغائها نتائج الانتخابات إلى وجود خروقات في الميثاق الأولمبي في سبع نقاط.

وأصدر القضاء العراقي، يوم الاربعاء (25 من شهر تشرين الثاني)، أمراً ولائياً بإيقاف العمل بنتائج انتخابات اللجنة الاولمبية العراقية والتي فاز برئاستها سرمد عبد الاله.