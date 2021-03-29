رعد حمودي: سنبني استراتيجية للسنوات الأربع المقبلة وأول اجتماع سيشهد تعيين الأمين العام

شفق نيوز/ أكد رعد حمودي رئيس اللجنة الاولمبية العراقية، اليوم الاثنين، على ضرورة البناء الاستراتيجي للسنوات الأربع المقبلة لبناء جيل من الأبطال يتم اعدادهم لأولمبياد باريس 2024.

وقال حمودي لوكالة شفق نيوز؛ ان الدورة الحالية هي الاخيرة بالنسبة لي ويجب تقديم كل ما لدي من خبرة لوضع الرياضة العراقية على الطريق الصحيح، مبيناً أن المسؤولية الآن ليست على اللجنة الاولمبية فقط بل على الاتحادات الرياضية ايضاً.

وأضاف؛ أنه يجب من الآن العمل الفعلي داخل الأولمبية وإبعاد المصالح الشخصية والعمل من أجل خدمة مصلحة البلد .

وتابع حمودي؛ ان الاولمبية ستعقد اجتماعها الاول قريبا وفي اول اجتماع لنا سوف نفتح باب الترشيح الى الأمين المالي والأمين الإداري للجنة الأولمبية.

وانتخب رعد حمودي رئيساً للجنة الاولمبية العراقية مجدداً، يوم الجمعة الماضي، بعد أن جرت انتخابات المناصب الرئيسية للجنة بحضور الجمعية العمومية للمكتب التنفيذي وإشراف للجنة القضائية.