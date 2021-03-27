رعد حمودي: انتخابات اللجنة الاولمبية جرت بنزاهة وشفافية وتحت إشراف القضاء

شفق نيوز/ ابدى رئيس اللجنة الاولمبية العراقية رعد حمودي، يوم السبت، استغرابه من الاتهامات التي طالت الاجراءات الانتخابية التي جرت امس الجمعة.

وقال حمودي لوكالة شفق نيوز "دائما ما نرى الخاسر يخرج باتهامات وتشكيك لايجاد التبريرات لخسارته"، مضيفا "على المتضرر من نتائج انتخابات اللجنة الاولمبية ان يلجأ الى القضاء او الجهات المعنية لطرح مظلوميته".

واكد ان الانتخابات "جرت تحت اشراف سبعة قضاة يعدون من بين انزه القضاة على مستوى العراق وقادوا العملية الانتخابية بحيادية ومهنية ولا يوجد لديهم مصلحة مع اي طرف".

وتابع حمودي ان "المعايير الانتخابية والاجراءات القانونية كافة تم تطبيقها في هذه الانتخابات، ولم يتم التجاوز على الميثاق الاولمبي ولا على القانون واجريت العملية بشفافية وفاز من فاز وخسر من خسر".

واضاف "نتمنى ان نوفق في ادارة الاولمبية للمرحلة المقبلة في برنامجنا الاولمبي"، معلنا ان "المكتب التنفيذي للجنة الاولمبية سيخطط ويعمل من جديد ضمن برنامجنا الخاص الذي سنناقشه مع الاعضاء خلال المرحلة المقبلة وسيشهد الاسبوع الحالي اول اجتماع للمكتب التنفيذي الجديد لمناقشة المنهاج الخاص بواقع الرياضة العراقية للمرحلة المقبلة".

وختم حمودي بالقول "ستكون هنالك اجتماعات مكثفة لدراسة الجوانب كافة التي تخص رياضتنا التي سنسعى للارتقاء بها وذلك من خلال تظافر كل الجهود الخيرة".

وفي وقت سابق اليوم، اكد المرشح لرئاسة اللجنة الاولمبية علي سماكة، ان انتخابات الترشح للجنة الاولمبية ستعاد بنسبة 100% بسبب وجود خروق واضحة لا يسمح بها القانون الدولي، واجحافاً بحق المرشحين.

وقال سماكة لوكالة شفق نيوز، انه اوصل شكواه وشكوى عدداً من الاعضاء الى الجنة الاولمبية الدولية وانها تسلمت الشكوى وطلبت منه كل الاثباتات المطروحة في رسالة الشكوى، ومنها تهديده بالقتل في حال دخوله للعراق والترشيح، وكذلك موضوع شموله بإجراءات اجتثاث البعث، على الرغم من أن هيئة المساءلة والعدالة اثبتت سلامة موقفه.