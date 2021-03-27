سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

رعد حمودي: انتخابات اللجنة الاولمبية جرت بنزاهة وشفافية وتحت إشراف القضاء

Category: ريـاضة

Date: 2021-03-27T13:06:15+0000
رعد حمودي: انتخابات اللجنة الاولمبية جرت بنزاهة وشفافية وتحت إشراف القضاء

شفق نيوز/ ابدى رئيس اللجنة الاولمبية العراقية رعد حمودي، يوم السبت، استغرابه من الاتهامات التي طالت الاجراءات الانتخابية التي جرت امس الجمعة.

وقال حمودي لوكالة شفق نيوز "دائما ما نرى الخاسر يخرج باتهامات وتشكيك لايجاد التبريرات لخسارته"، مضيفا "على المتضرر من نتائج انتخابات اللجنة الاولمبية ان يلجأ الى القضاء او الجهات المعنية لطرح مظلوميته".

واكد ان الانتخابات "جرت تحت اشراف سبعة قضاة يعدون من بين انزه القضاة على مستوى العراق وقادوا العملية الانتخابية بحيادية ومهنية ولا يوجد لديهم مصلحة مع اي طرف".

وتابع حمودي ان "المعايير الانتخابية والاجراءات القانونية كافة تم تطبيقها في هذه الانتخابات، ولم يتم التجاوز على الميثاق الاولمبي ولا على القانون واجريت العملية بشفافية وفاز من فاز وخسر من خسر".

واضاف "نتمنى ان نوفق في ادارة الاولمبية للمرحلة المقبلة في برنامجنا الاولمبي"، معلنا ان "المكتب التنفيذي للجنة الاولمبية سيخطط ويعمل من جديد ضمن برنامجنا الخاص الذي سنناقشه مع الاعضاء خلال المرحلة المقبلة وسيشهد الاسبوع الحالي اول اجتماع للمكتب التنفيذي الجديد لمناقشة المنهاج الخاص بواقع الرياضة العراقية للمرحلة المقبلة".

وختم حمودي بالقول "ستكون هنالك اجتماعات مكثفة لدراسة الجوانب كافة التي تخص رياضتنا التي سنسعى للارتقاء بها وذلك من خلال تظافر كل الجهود الخيرة".

وفي وقت سابق اليوم، اكد المرشح لرئاسة اللجنة الاولمبية علي سماكة، ان انتخابات الترشح للجنة الاولمبية ستعاد بنسبة 100% بسبب وجود خروق واضحة لا يسمح بها القانون الدولي، واجحافاً بحق المرشحين.

وقال سماكة لوكالة شفق نيوز، انه اوصل شكواه وشكوى عدداً من الاعضاء الى الجنة الاولمبية الدولية وانها تسلمت الشكوى وطلبت منه كل الاثباتات المطروحة في رسالة الشكوى، ومنها تهديده بالقتل في حال دخوله للعراق والترشيح، وكذلك موضوع شموله بإجراءات اجتثاث البعث، على الرغم من أن هيئة المساءلة والعدالة اثبتت سلامة موقفه.

related

بينهم عبد الإله.. القضاء يستبعد 7 مرشحين من الانتخابات الأولمبية

Date: 2021-03-24 07:09:19
بينهم عبد الإله.. القضاء يستبعد 7 مرشحين من الانتخابات الأولمبية

باستبعاد كبيان.. إعلان أسماء المرشحين للجنة الأولمبية العراقية

Date: 2020-11-10 19:42:00
باستبعاد كبيان.. إعلان أسماء المرشحين للجنة الأولمبية العراقية

سماكة: انتخابات اللجنة الاولمبية كانت موجهة لتذهب لشخص معين دون سواه

Date: 2021-03-27 10:44:12
سماكة: انتخابات اللجنة الاولمبية كانت موجهة لتذهب لشخص معين دون سواه

مسؤول رياضي ينتقد جلوس عبد الإله على "كرسي" الاولمبية: لم تحظَ بالاعتراف

Date: 2020-11-23 08:39:25
مسؤول رياضي ينتقد جلوس عبد الإله على "كرسي" الاولمبية: لم تحظَ بالاعتراف

برشلونة يحدد رسمياً موعد انتخابات رئاسة النادي

Date: 2021-01-26 20:25:19
برشلونة يحدد رسمياً موعد انتخابات رئاسة النادي

الكعبي يتعهد بإجراء انتخابات الأولمبية في غضون شهر

Date: 2020-12-24 20:57:30
الكعبي يتعهد بإجراء انتخابات الأولمبية في غضون شهر

انتخابات الاولمبية العراقية.. توقعات بـ"تشتت" الأصوات و"صدمة" للوسط الرياضي

Date: 2021-03-17 08:55:24
انتخابات الاولمبية العراقية.. توقعات بـ"تشتت" الأصوات و"صدمة" للوسط الرياضي

عبد الإله يخرج عن صمته ويرد على رسالة الاولمبية الدولية

Date: 2020-11-23 09:00:38
عبد الإله يخرج عن صمته ويرد على رسالة الاولمبية الدولية