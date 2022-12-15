رعب في المعسكر الأرجنتيني بسبب ميسي

شفق نيوز/ غاب ليونيل ميسي قائد منتخب الأرجنتين عن التدريبات، اليوم الخميس؛ بسبب إصابة في أوتار الركبة، مما أثار مخاوف بشأن لياقته البدنية في نهائي كأس العالم يوم الأحد ضد فرنسا، بحسب صحيفة "ديلي إكسبريس".

وقالت الصحيفة إن الأرجنتين تحبس أنفاسها بسبب لياقة القائد ميسي بعد أن غاب عن التدريبات اليوم الخميس؛ بسبب إصابة في أوتار الركبة.

وأكدت أن ميسي لم يكن حاضرًا في جلسة تدريب الأرجنتين لأنه يعاني من عدم الراحة في أوتار الركبة اليسرى.

وحصل ميسي البالغ من العمر 35 عامًا على جائزة رجل المباراة 4 مرات، وسجل 5 أهداف، ويتصدر مع كيليان مبابي ترتيب هدافي النسخة الحالية بكأس العالم.

ومع ذلك، في الدقائق الأولى ضد كرواتيا، في نصف النهائي، بدا أن ميسي يعاني من إصابة في أوتار الركبة، حيث قام بتدليك فخذه .

لكن ميسي، الحائز على جائزة الكرة الذهبية سبع مرات، سجل الهدف الافتتاحي من ضربة جزاء قبل أن يقدم تمريرة حاسمة للجوليان ألفاريز.

ويستعد منتخب الأرجنتين لمواجهة فرنسا على استاد لوسيل يوم الأحد في نهائي كأس العالم، حيث يسعى رفاق كيليان مبابي للتتويج باللقب الثاني على التوالي، والثالث في تاريخ فرنسا.

في حين يسعى ميسي للتتويج بلقب كأس العالم لأول مرة في مسيرته، والثالث في تاريخ الأرجنتين.

وتعود آخر مواجهة بين فرنسا والأرجنتين إلى دور الـ16 في النسخة الأخيرة (روسيا 2018) وفاز منتخب فرنسا 4/3.