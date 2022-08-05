أرضية النوارس تعاني بين الشركة الإيرانية والعشب التركي

شفق نيوز/ أبدت إدارة نادي الزوراء لكرة القدم، يوم الجمعة، "حيرتها" إزاء سوء عشب أرضية ملعبها وعدم جاهزيتها لاستقبال مباريات وتدريبات فريقه الكروي.

وقال عبد الكريم عبد الرزاق عضو ادارة النادي لوكالة شفق نيوز ان الادارة وقعت بين مطرقة الشركة الايرانية وسندان الطرف المنفذ لمشروع عشب الملعب (تثييل) الملعب "فلاح منفي"، موضحاً ان كلا الطرفين يرميان اللوم على الآخر بشأن عائدية تثييل ارضية الملعب.

وأضاف عبد الرزاق، أن "الإدارة خاطبت وزارة الشباب والرياضة بشأن اعادة تثييل ارضية اللعب في الملعب كونها غير جيدة ولا تنطبق للمواصفات وتعرضت لتلف ويبس أجزاء كبيرة منها لتكون غير صالحة".

وأوضح، أن "الوزارة خاطبت الشركة الايرانية بشان ذلك لكنها برأت ساحتها ورمت الكرة في ملعب فلاح منفي الذي سبق وان كلف بتثييل الملعب".

وتابع أن "فلاح منفي وعند مفاتحته برد الشركة الإيرانية أكد بانه غير ملزم بذلك فان الخلل من الشركة كونها متلكئة ومقصرة بهذا الجانب ولم يتم دفع الشركة مبلغ 300 ألف دولار لغاية الآن ليبقى النادي حائرا بين الطرفين".

وأشار عبد الرزاق، إلى أن "الوقت أصبح ضيق وان فريق الزوراء بدون ملعب جاهز لحد الان وانه مقبل على المشاركة بالدوري الممتاز وسيبدأ الفريق تدريباته قريباً".

وأكد أن "الأسبوع المقبل سيتم الشروع بفرش الأرضية بثيل تركي، بعد أن عجزت إدارة النادي عن حل الموضوع، حيث تم الاتفاق مع مجهزين ليتم نقل ثيل تركي بشاحنات كبيرة لنفرش الارضية كون البذور تتأخر في إنبات العشب ويحتاج ذلك الاجراء لوقت طويل وان الفرش سيكون جاهزا خلال أسابيع.

يذكر أن وزارة الشباب والرياضة أوعزت بافتتاح الملعب، وأن إدارة الزوراء لم تستلم الملعب بشكل رسمي بسبب وجود بعض الملاحظات منها تثييل الأرضية.