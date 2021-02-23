"رصيد للهاتف" "وجبة حلويات" و٢٠٠ دولار.. جمهور السماوة يطلق مبادرة تشجيعية خاصة

شفق نيوز/ أطلق عدد من مشجعي نادي السماوة لكرة القدم، يوم الثلاثاء، مبادرة تشجيعية للاعبين من أجل تحقيق الفوز بمباريات الدوري العراقي.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، أن مشجعي نادي السماوة لكرة القدم حددوا هدايا متعددة لمن يصنع او يسجل هدفاً في مباراة اليوم أمام نادي نفط الوسط، والمباريات المقبلة كافة من عمر الدوري من أجل تصحيح مسار الفريق في الدوري العراقي".

وأضاف، أن "الهدايا توزعت بين، بطاقة إعادة شحن للهاتف النقال يقدم لصانع هدف الفوز للسماوة في مرمى نفط الوسط، فضلاً عن بطاقة إعادة شحن فئة 25 الف دينار لمن يسجل هدف الفوز على نفط الوسط، وايضاً هدية اخرى تمثلت بوجبة حلويات لأي لاعب يقدم على تسجيل هدف الفوز في مرمى نفط الوسط، فيما انفرد لاعب سابق للسماوة بتحديد هدية قيمتها 200 دولار لمن يسجل هدف الفوز على نفط الوسط".

ويلتقي اليوم نادي السماوة صاحب المركز الثامن عشر في ترتيب الدوري على أرضه فريق نفط الوسط صاحب المركز الرابع، ويأمل أبناء فرسان البادية من تحقيق فوز يبعدهم عن منطقة الهبوط لدوري الدرجة الأولى.