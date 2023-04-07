رصد ظاهرة غريبة بملاعب العراق .. "كلوبل": حلها بيد أصحاب القرار

شفق نيوز/ وصف مدير شركة كلوبل ومشيد أغلب ملاعب العراق فلاح منفي، يوم الجمعة، طريقة التخلص من الطيور وفضلاتها التي تعاني منها الملاعب في البلاد بأنها "سهلة" الحل مع وجود التطور الذي تشهدها ملاعب العالم.

وقال منفي لوكالة شفق نيوز، ان الحل بيد أصحاب القرار و الدائرة الهندسية في وزارة الشباب والرياضة العراقية لان المفروض هم لديهم الخبرة بهذا المجال، مبديا استغرابه لعدم معالجة هذه الحالة التي أفسدت الملاعب رغم سهولة الحل.

واضاف انه يوجد حل لهذه الظاهرة التي تفاقمت، مبينا أنه توجد منظومات خاصة لمعالجة هذه الظاهرة المعيبة والتخلص من خلالها من الطيور وفضلاتها التي تملأ كل ملاعبنا.

وأكد منفي أن هذه الحالة لا نراها في ملعب الخليج وأوروبا وفي كثير من الدول التي تهتم بملاعبها كونهم يجيدون التعامل معها.

وتعاني ملاعب العراق من فضلات الطيور التي أفسدت بكثرتها مقاعد المتفرجين ومضامير الملاعب.