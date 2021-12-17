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رشا طالب: لا يحق لاتحاد الكرة العراقي طرح الثقة بي

Category: ريـاضة

Date: 2021-12-17T10:41:19+0000
رشا طالب: لا يحق لاتحاد الكرة العراقي طرح الثقة بي

شفق نيوز / أكدت عضو إدارة اتحاد الكرة العراقي، ونادي القوة الجوية، رشا طالب، يوم الجمعة، أن اتحاد الكرة لم يطرح الثقة بي، وإنما علق عضويتي.

وقال طالب لوكالة شفق نيوز، إن "اتحاد الكرة، لا يحق له طرح الثقة بي وأن الهيئة العامة هي صاحبة القرار والتي من حقها طرح الثقة بأي عضو حسب اللوائح"، موضحة أن "الهيئة العامة التي انتخبتها هي صاحبة القرار الأول والأخير في إبعادها أو إبقائها".

وأضافت أنها "أرادت سحب ترشيحها قبل الانتخابات بيوم واحد، بعد أن علمت بقرار ازدواجية المناصب وحينما ذهبت لسحب الترشيح هي وعدد من أعضاء النادي، رفض حينها إياد بنيان رئيس الهيئة التطبيعية أنذاك، ومحمد فرحان أمين السر، سحب الثقة، وأكدوا أن حالتها استثنائية، والاتحاد بحاجة لعنصر نسوي، وسيتم مفاتحة الفيفا لاستثنائها، لكنها تفاجأت بالاتحاد وبعد تشكيله تتم مطالبتها بترك أحد المنصبين".

وأوضحت أن "أعضاء الاتحاد والهيئة العامة على تواصل معها ويساندونها إلا أنها لم تتواصل مع رئيس الاتحاد بعد أن رفض الإجابة على اتصالها  هاتفياً به".

وأبدت طالب، استغرابها، لكون "العديد من رؤساء وأعضاء اتحادات أخرى لديهم مناصب أدارية أيضاً، ويعملون في أندية ولم يتركوا مناصبهم ولن يطللبونهم بترك أحد المناصب، ولن يقولوا عنهم مزدوجي المناصب"، مردفة بالقول "لكننا نرى أن قانون الاتحادات يطبق على بعض ولا يطابق على الآخر، وهذا الأمر خال من الإنصاف والعدالة".

وكان الاتحاد العراقي لكرة القدم، قد علق عضوية العضوين غالب الزاملي ورشا طالب، مؤقتاً بسبب ازدواجية المناصب لحين تصحيح الإجراءات المتعلقة بهما القانونية شرط أن يقررا قبل نهاية هذا العام، مبيناً أن العضوين حاليا خارج الاتحاد وبانتظار ما سيتقرر لغاية نهاية العام الحالي.

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