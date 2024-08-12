رسن وهادي إلى "الصقور" في دوري النجوم

‏شفق نيوز/ تعاقدت إدارة نادي القوة الجوية، يوم الاثنين، مع لاعبي المنتخب العراقي لتمثيل فريقه الكروي في دوري نجوم العراق للموسم 2024-2025.

وقال نائب رئيس النادي، هيثم كاظم، لوكالة شفق نيوز، إن "الإدارة تعاقدت اليوم، مع نجمي الكرة العراقية بشار رسن، وصفاء هادي، لتمثيل الصقور للموسم الكروي الجديد".

‏وأضاف كاظم، أن "اللاعبين رسن وهادي سيشكلان إضافة جديدة في صفوف الفريق إلى جانب زملائهم في الموسم المقبل".

وكان المدرب القطري الجديد وسام رزق، قد وصل إلى العاصمة بغداد، للبدء بقيادة الفريق في دوري نجوم العراق للموسم الجديد، وسيباشر بمهمته بعد تقديمه الرسمي للإعلام من قبل إدارة النادي .