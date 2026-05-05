أرسنال يُطيح بأتلتيكو مدريد ويحجز بطاقة نهائي الأبطال

شفق نيوز- لندن

تأهل ارسنال إلى نهائي دوري أبطال أوروبا للمرة الثانية في تاريخه، عقب فوزه على أتلتيكو مدريد بهدف دون رد، في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم الثلاثاء على ملعب "الإمارات" ضمن إياب نصف النهائي.

وسجّل هدف المباراة الوحيد بوكايو ساكا في الدقيقة (44)، ليمنح "الجانرز" بطاقة العبور إلى النهائي، مستفيداً من تعادله في مباراة الذهاب التي أُقيمت في إسبانيا الأسبوع الماضي (1-1).

وبهذا التأهل، يضرب ارسنال موعداً في النهائي مع الفائز من مواجهة الغد التي تجمع بين باريس سان جيرمان وبايرن ميونخ، في انتظار تحديد الطرف الثاني للمباراة النهائية.