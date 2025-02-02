آرسنال يكتسح مانشستر سيتي بخماسية مثيرة في الدوري

شفق نيوز/ حقق أرسنال فوزاً كبيراً بنتيجة 5-1 على ضيفه مانشستر سيتي الذي تلقى هزيمته السابعة في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، يوم الأحد، ضمن منافسات الجولة 24 من المسابقة.

خماسية آرسنال سجلها مارتن أوديغارد، توماس بارتي، لويس سكيلي، كاي هافيرتز وإيثان نوانيري في الدقائق (2،56، 62، 76 و90+3)، فيما تكفل إيرلينغ هالاند بإحراز هدف السيتزنز (د 55).

ورفع فريق المدرب الإسباني ميكيل أرتيتا رصيده إلى 50 نقطة في المركز الثاني خلف ليفربول المتصدر برصيد 56 نقطة، بينما تجمد رصيد سيتي عند 41 نقطة في المركز الرابع.