آرسنال يصعق السيتي ويُتوج بكأس الدرع الخيرية

شفق نيوز/ تمكن نادي آرسنال من الفوز على نظيره مانشستر سيتي بركلات الترجيح في اللقاء الذي جمع بينهما اليوم الأحد، في إطار منافسات كأس الدرع الخيرية في الموسم الجديد 2023-2024.

ولعب مانشستر سيتي هذه المباراة بصفته بطل الدوري وكأس الاتحاد الإنجليزي، في المقابل أرسنال وصيف الدوري، والتي أقيمت على ملعب ويمبيلي.

وأحرز هدف مانشستر سيتي لاعبه بالمر في الدقيقة 77 من عمر المباراة بتسديدة قوية سكنت شباك رامسديل حارس آرسنال.

وقبل صافرة النهاية بلحظات استطاع تروسارد من تسجيل هدف التعادل لصالح آرسنال في الدقيقة 90+11، من تسديدة قوية تأتي في أقدام آكانجي وتسكن شباك السيتي.

وتوجه الفريقان إلى ركلات الترجيح التي استطاع آرسنال من التفوق على مانشستر سيتي، والتي انتهت بنتيجة 1-4.

وبهذه النتيجة حقق نادي آرسنال لقب كأس درع الاتحاد الإنجليزي على حساب مانشستر سيتي، للمرة الـ17 في تاريخه.